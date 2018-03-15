В НАБУ заметили рост жалоб о коррупции от бизнеса

В НАБУ считают, что бизнес еще ощущает давление при рассмотрении дел в судах

Количество заявлений о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнеса увеличилось в 2017 году.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

"На протяжении прошлого года мы заметили рост количества заявлений в Бюро о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнес-среды, которые пытаются отстоять свои законные права", - рассказал глава Бюро.

При этом он добавил, что бизнес еще ощущает давление при рассмотрении дел в судах.

"После обращения в НАБУ, открытие уголовного производства, ряда следственных действий и направления дела в суд, представитель бизнеса как заявитель часто остается разочарованным", - отметил директор НАБУ.

Напомним, что 16 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон, который определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков.

1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который также называют "маски-шоу стоп".

Кроме того, ранее Генпрокуратура ограничила права силовиков во время обысков предприятий.

7 декабря в Украине начал действовать закон о видеофиксации во время обысков.