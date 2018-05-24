В НАБУ назвали причину обысков в порту Южный

НАБУ считает, что сотрудники порта могли завладеть денежными средствами в размере около 100 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)проводили обыски в порту Южный в рамках расследования возможной растраты сотрудниками порта.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает liga.net.

По данным следствия, должностные лица порта по предварительному сговору через подконтрольные фирмы организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия.

Детективы НАБУ считают, что сотрудники порта могли завладеть денежными средствами предприятия в размере около 100 млн грн.

Отмечается, что расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют еще с сентября 2017 года.

Напомним, что вчера, 23 мая НАБУ пришло с обысками в порт Южный.

Порт Южный основан в 1978 году, является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал Пивденный, терминал Трансбункер-Юг по перевалке нефтепродуктов, группа ТИС, специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов Бориваж, комплекс по перегрузке и переработке тропических масел Дельта Вилмар СНГ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает сотрудников порта в хищении бюджетных денег.

Оперативники СБУ выяснили, что в течение 2016-2017 годов злоумышленники перечислили подставным лицам почти 2,5 млн грн. По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного госбюджету ущерба составляет более 5 млн грн.