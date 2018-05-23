В МВФ опровергли информацию о срыве переговоров по поводу Антикоррупционного суда

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF.

Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Киеве Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Очень важно, чтобы общественный совет, состоящий из независимых экспертов с обширным и признанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью при удостоверении наличия у кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда необходимой квалификации для вынесения приговоров по коррупционным делам", - сказал он.

Кроме того, Люнгман напомнил, что для прохождения четвертого пересмотра программы властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Напомним, что МВФ ранее заявил, что ключевыми условиями выделения транша является принятие закона об Антикоррупционном суде, а также выполнение обещаний по приведению цен на газ до рыночного уровня.

Так, 23 декабря 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Порошенко Об Антикоррупционном суде.

Позже Европейский Союз (ЕС) раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.

Кроме того, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что после регистрации законопроекта об Антикоррупционном суде в Верховной Раде, его необходимо включить в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии.

Отметим, что посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.

Также сегодня, 23 мая, СМИ сообщали, что Украина провалила переговоры с МВФ по поводу Антикоррупционного суда.