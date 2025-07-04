Пополнил «коллекцию» странных смертей. В Москве выпал из окна топ-менеджер Транснефти

Вице-президент российской компании Транснефть Андрей Бадалов утром 4 июля выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на прокремлевские средства массовой информации. Предварительная версия — самоубийство.

Транснефть — ключевой игрок российского нефтяного сектора. Компания занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по территории России и за ее пределами.

Бадалов в Транснефти курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий, находился на своей должности с 2021 года. До этого работал в НИИ Восход, который специализируется на разработке, внедрении и сопровождении государственных информационных систем федерального значения.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2022 года из окна в Москве выпал Равиль Маганов — вице-президент и предыдущий председатель совета директоров компании Лукойл.

В мае 2022 года в Мытищах умер бывший вице-президент, начальник главного управления поставок и продаж Лукойла Александр Субботин. По данным российских пропагандистов, смерть наступила во время неудачного сеанса у шаманов, где Субботина с помощью яда лягушки пытались вылечить от проблем с алкоголем.

24 октября 2023 года в нефтяной компании Лукойл сообщили, что умер председатель совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Он умер якобы в результате острой сердечной недостаточности.

13 марта 2024 года стало известно о смерти вице-президента Лукойла Виталия Робертуса. Это четвертый топ-менеджер компании, который умер с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

13 июля также стало известно, что в России за два дня загадочно умерли два человека, связанные с бывшим заместителем экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу — Тимуром Ивановым.

8 июля в московском СИЗО умер 52-летний бизнесмен Игорь Котельников. 9 июля стало известно о смерти главы управления государственной экспертизы минобороны РФ 62-летнего Магомеда Хандаева.