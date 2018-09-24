В мире появится новый золотодобывающий гигант

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Новая компания продолжит работать под брендом Barrick Gold

Новая компания продолжит работать под брендом Barrick Gold

Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold объявила о покупке зарегистрированной в Лондоне Randgold Resources.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, пишут Ведомости.

Стоимость сделки составит чуть более $6 млрд. В результате слияния двух компаний появится крупнейшая в мире золотодобывающая компания по себестоимости производства золота.

Капитализация объединенной компании составит около $18,3 млрд. Она продолжит работать под брендом Barrick Gold.

Акционеры Randgold в ходе сделки получат по 6,128 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию Randgold. Такое решение было принято с учетом средневзвешенных котировок акций Barrick на Нью-Йоркской фондовой бирже и депозитарных расписок Randgold на бирже NASDAQ за 20 последних торговых сессий (по 21 сентября включительно).

После сделки акционеры Barrick будут иметь в собственности 66,6% акций новой компании, акционеры Randgold – 33,4%. Совет директоров объединенной компании возглавит председатель совета директоров Barrick Джон Торнтон, пост гендиректора займет Марк Бристоу, занимающий аналогичную должность в Randgold.

Barrick Gold является крупнейшей в мире золотодобывающей компанией по объему производства. В 2017 году Barrick Gold произвела 5,3 млн унций золота.

Randgold входит в ТОП-20 золотодобывающих компаний по объему производства. В прошлом году компания произвела 1,3 млн унций золота.

Как пишет Reuters, прошедший финансовый год был сложным для обеих компаний – Barrick и Randgold потеряли в отчетном периоде около трети рыночной капитализации каждая.

Акции Barrick дешевеют из-за критики долгосрочной стратегии компании, капитализация Randgold снижается из-за операционных проблем, в том числе из-за забастовки на одном из крупнейших рудников компании.

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