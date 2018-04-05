В Минсоцполитики спрогнозировали “утечку кадров” из Украины

Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

Об этом заявила первый замминистра социальной политики Ольга Крентовская, передает УНИАН.

По ее словам, из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства. Она также отметила, что конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень. Больше всего спрос на украинских работников растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

Крентовская отметила, что миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы.

Кроме того, она подчеркнула, что по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики этой страны необходимо привлечь 5 млн эмигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 млн.

Замминистра также рассказала о том, что в ведомство обратилось Министерство труда, социальных дел и семьи Словакии. В запросе говорится, что в связи с расширением производства словацких предприятий и строительства новых заводов, в перспективе 3-6 месяцев в стране прогнозируется дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тыс. Словацкое правительство планирует решить эту проблему за счет привлечения работников, в том числе из Украины.

Напомним, что всего в 2017 году Украина импортировала уголь на $2,7 млрд, а экспортировала – на $105,5 млн, годом ранее (в 2016-ом) – на $1,5 млрд и $44,8 млн.