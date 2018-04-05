В Минсоцполитики спрогнозировали “утечку кадров” из Украины

0 комментировать
Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень
Фото:pixabay/Alyibel

Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень

Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

Об этом заявила первый замминистра социальной политики Ольга Крентовская, передает УНИАН.

По ее словам, из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства.  Она также отметила, что конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень. Больше всего спрос на украинских работников растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

Крентовская отметила, что миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы.

Кроме того, она подчеркнула, что по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики этой страны необходимо привлечь 5 млн эмигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 млн.

Замминистра также рассказала о том, что в ведомство обратилось Министерство труда, социальных дел и семьи Словакии. В запросе говорится, что в связи с расширением производства словацких предприятий и строительства новых заводов, в перспективе 3-6 месяцев в стране прогнозируется дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тыс. Словацкое правительство планирует решить эту проблему за счет привлечения работников, в том числе из Украины.

Напомним, что всего в 2017 году Украина импортировала уголь на $2,7 млрд, а экспортировала – на $105,5 млн, годом ранее (в 2016-ом) – на $1,5 млрд и $44,8 млн.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове