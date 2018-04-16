В Минюсте рассказали, как Газпром может погасить долг перед Украиной

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В Минюсте рассказали, как Газпром может погасить долг перед Украиной

Долги российского монополиста Газпром перед Украиной частично могут быть погашены должниками компании.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РБК-Украина.

По его словам, Минюст продолжает поиск по контрагентам, так как если есть определенные обязательства контрагентов перед Газпромом, то у государственной исполнительной службы есть возможность сделать взыскание на тот актив, который есть у Газпрома, который находится у третьих лиц.

Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз 22 февраля 2018 года оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с Газпрома штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,5 млрд) за счет пени за его неуплату.

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