В Мининфраструктуры предложили отдать региональные аэропорты в частные руки

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Региональные аэропорты собрались передать в концессию
Фото: pixabay/xusenru

Региональные аэропорты собрались передать в концессию

Министерство инфраструктуры Украины считает перспективной концессию региональных аэропортов.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

"Проекты в аэропортовой отрасли…мы сейчас готовим также те региональные аэропорты, которые либо работают с невысокими показателями загруженности, либо только планируются к восстановлению работы. Мы считаем, что они могут тоже представлять интерес для концессии", - сказал министр.

Кроме того, он добавил, что в перспективе Мининфраструктуры готово перейти к концессии других объектов.

Напомним, ранее словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. заявляла, что хочет взять в концессию аэропорт Ужгород.

Концессия - договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

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