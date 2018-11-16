В Мининфраструктуры оценили стоимость строительства метро на Троещину

Стало известно, сколько будет стоить строительство метро на Троещину

По предварительным подсчетам строительство четвертой линии метро Киева обойдется от $2,5 до $3 млрд, и этот проект не может быть реализован без внешних капиталовложений.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦТС.

В свою очередь, глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян заявил, что китайская компания China Pacific Construction Group, разработавшая предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил он.

Также Го Ян отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что Подольско-Выгуровская линия метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина обойдется бюджету Киева в $2 млрд.

Согласно новым срокам строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в Киеве, работы запланированы на период с 2018 по 2026 год.