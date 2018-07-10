В Минэнерго задумались о производстве ядерного топлива вместе с Россией

Министерство энергетики Украины заинтересовано "в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сфере атомной энергетики.

Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалыка на имя первого замдиректора корпорации Росатом Кирилла Комарова, пишет ЕП.

"Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля", - говорится в документе.

Напомним, в 2010 году Кабмин утвердил российский ТВЭЛ (входит в состав Росатома) победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива.Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл).

Для реализации проекта было создано Завод по производству ядерного топлива, в котором украинскому государственному концерну Ядерное топливо принадлежит 50%+1 акция, а остальные 50% минус 1 акция - российской ТВЭЛ.

На тот момент общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов. Половина из этой суммы должна была быть вложена примерно в равных долях акционерами (по 100-120 млн долларов каждой стороной). Остальная часть должна была быть "закрыта" привлечением кредитов.

Завод в 2015 году должен был начать выпуск ТВЭЛов, ТВС и деталей из циркония и нержавеющей стали.

Однако официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Кроме того, ранее Насалик заявлял, что Украина может обойтись без ядерного топлива из России, поскольку ее доля в общем объеме поставок за три года сократилась с 95% до 50%.

На 2020 год был запланирован пуск производства топливных порошков и таблеток.