Более 780 населенных пунктов остаются без электроэнергии из-за российской агрессии — Минэнерго 18 июля, 02:09 Минэнерго работает над восстановлением электроэнергии в Украине (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за российской агрессии порядка 785 населенных пунктов в данный момент обесточены.



По состоянию на 17 июля без электроэнергии пребывают примерно 579,8 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области — порядка 325,4 тысяч, в Луганской — более 128,2 тысяч, в Николаевской — 38,05 тысяч, в Харьковской — 35,2 тысяч потребителей.

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За прошедшие сутки в Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение у 5,7 тысяч потребителей, в Харьковской — 3,1 тысячи, в Запорожской — 450 потребителям.

Без газоснабжения остаются более 245,3 тысяч абонентов.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты в Украине разрушили или повредили порядка 90% ветровых электростанций.

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