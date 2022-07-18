Более 780 населенных пунктов остаются без электроэнергии из-за российской агрессии — Минэнерго

18 июля, 02:09
Минэнерго работает над восстановлением электроэнергии в Украине (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Минэнерго работает над восстановлением электроэнергии в Украине (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за российской агрессии порядка 785 населенных пунктов в данный момент обесточены.

По состоянию на 17 июля без электроэнергии пребывают примерно 579,8 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области — порядка 325,4 тысяч, в Луганской — более 128,2 тысяч, в Николаевской — 38,05 тысяч, в Харьковской — 35,2 тысяч потребителей.

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За прошедшие сутки в Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение у 5,7 тысяч потребителей, в Харьковской — 3,1 тысячи, в Запорожской — 450 потребителям.

Без газоснабжения остаются более 245,3 тысяч абонентов.

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Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты в Украине разрушили или повредили порядка 90% ветровых электростанций.

https://www.youtube.com/watch?v=QAnr4VhSP-U
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Электроэнергия Минэнерго Война в Украине Война России против Украины

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