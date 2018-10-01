В Минэкономразвития назвали самые прибыльные госкомпании

В список наиболее прибыльных компаний вошли Нафтогаз, Администрация морских портов, Центрэнерго, Укрэнерго и аэропорт Борисполь

100 самых крупных госкомпаний Украины по итогам 2017 года получили 44,4 млрд грн прибыли, что на 38,5% больше показателя 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила более 1,5 трлн грн, что почти на 5% больше, чем на конец 2016 года.

В список наиболее прибыльных компаний вошли НАК Нафтогаз Украины, Администрация морских портов, Центрэнерго, Укрэнерго и аэропорт Борисполь.

Чистая прибыль Нафтогаза в прошлом году составляла 39,3 млрд грн, тогда как в 2016-ом - 17,8 млрд грн. По данным министерства, данная сумма составляет 88,5% общего финансового портфеля топ-100 госкомпаний.

Основным фактором роста прибыли Нафтогаза стала победа в арбитражных разбирательствах против Газпрома. Благодаря ей компания получила наибольшую чистую прибыль за последних 20 лет, заявили в Минэкономразвития.

В то же время предприятия электроэнергетической отрасли в 2017 году снизили прибыль на 33% - до 4 млрд грн. Чистая прибыль Укрэнерго за 2017 год сократилась с 3 млрд грн до 1,7 млрд грн. При этом Центрэнерго стала единственным энергогенерирующим предприятием, которое в 2017 году увеличило прибыль в пять раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн.

Значительно улучшили финансовые показатели предприятия транспортной отрасли – их прибыль составила 5,5 млрд грн, тогда как в 2016 году был зафиксирован убыток в размере 4 млн грн. Таким образом, фактический рост прибыли увеличился в 15 раз, отметили в Минэкономразвития. Например, прибыль Администрации морских портов по итогам 2017 года составила 3,6 млрд грн, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году. Прибыль же аэропорта Борисполь была на уровне 1,7 млрд грн (на 25% больше, чем в 2016 году).

Предприятия угольной промышленности завершили 2017 год с убытками в 3,1 млрд грн. Предприятия химической отрасли сократили убыток на 60% - до 1,3 млрд грн в 2017 году в сравнении с 3,2 млрд грн в 2016 году.

Также ухудшился финрезультат предприятий машиностроительной отрасли. Их прибыль сократилась почти на 86% - с 5 млрд грн в 2016 году до почти 0,7 млрд грн в 2017-ом.

Пищевая промышленность и сельское хозяйство закончили 2017 год с убытками на уровне 1,2 млрд грн, что вдвое больше показателя 2016 года.