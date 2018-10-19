В Минэкономики рассказали, сколько госбюджет получил от малой приватизации

Государственный бюджет пополнился на 285 млн грн за два месяца от старта малой приватизации.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, передает Укринформ.
"Мы продаем сейчас более чем на 30 площадках. Провели уже более 200 аукционов. Рекорд - 32 успешных аукциона, которые прошли за 1 день. Цифра, которую уже привлек в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 млн грн", - заявил он.
Нефьодов отметил, что в продаже остается еще около 1 тыс. объектов, которые уже заведены в базу.
Напомним, что Фонд госимущества уже выставил на продажу 210 объектов малой приватизации суммарной стартовой стоимостью свыше 113 млн грн.
Наибольшее количество объектов выставлено в Винницкой, Полтавской и Львовской областях, но самые дорогие лоты расположены в Запорожской области. При этом на сентябрь запланировано почти 200 аукционов по продаже объектов малой приватизации.
В январе в Украине установили новые правила приватизации имущества.
Малая приватизация предполагает продажу более чем 600 государственных объектов стоимостью не более 250 млн грн. ФГИ уже на 100% завершил внесение в базу ProZorro.Продажи более 700 объектов малой приватизации.
Первый аукцион состоялся 28 августа, по итогам которого стоимость нежилого помещения в Киеве выросла почти в 2,5 раза.
Как известно, госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.
Годом ранее госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получено было лишь 3,4 млрд грн.
Основную сумму в 3,1 млрд грн ФГИ получил за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владевшая в них контрольным пакетом.
Журнал Новое Время №38
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