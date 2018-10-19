В Минэкономики рассказали, сколько госбюджет получил от малой приватизации

Госбюджет получил почти 300 млн грн от малой приватизации

Государственный бюджет пополнился на 285 млн грн за два месяца от старта малой приватизации.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, передает Укринформ.

"Мы продаем сейчас более чем на 30 площадках. Провели уже более 200 аукционов. Рекорд - 32 успешных аукциона, которые прошли за 1 день. Цифра, которую уже привлек в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 млн грн", - заявил он.

Нефьодов отметил, что в продаже остается еще около 1 тыс. объектов, которые уже заведены в базу.

Напомним, что Фонд госимущества уже выставил на продажу 210 объектов малой приватизации суммарной стартовой стоимостью свыше 113 млн грн.

Наибольшее количество объектов выставлено в Винницкой, Полтавской и Львовской областях, но самые дорогие лоты расположены в Запорожской области. При этом на сентябрь запланировано почти 200 аукционов по продаже объектов малой приватизации.

В январе в Украине установили новые правила приватизации имущества.

Малая приватизация предполагает продажу более чем 600 государственных объектов стоимостью не более 250 млн грн. ФГИ уже на 100% завершил внесение в базу ProZorro.Продажи более 700 объектов малой приватизации.

Первый аукцион состоялся 28 августа, по итогам которого стоимость нежилого помещения в Киеве выросла почти в 2,5 раза.

Как известно, госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.

Годом ранее госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получено было лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,1 млрд грн ФГИ получил за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владевшая в них контрольным пакетом.