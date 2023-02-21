Остался месяц. Действие зернового соглашения истекает в конце марта, что дальше — Минагрополитики 21 февраля, 18:12 Судно PETREL S, вышедшее из порта Черноморск с грузом украинского продовольствия (Фото:Міністерство інфраструктури України / Facebook)

Действие зернового соглашения завершается 20 марта 2023 года, в Министерстве аграрной политики и продовольствия ожидают, что оно будет продолжено.

«Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда истекает действующее зерновое соглашение, совместно с партнерами будет принято консенсусное решение о его продлении. Переговоры продолжаются», — заявил первый замминистра Тарас Высоцкий, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Он отметил, что Украина делает все возможное для пролонгации соглашения и проводит переговоры с партнерами — ООН и Турцией.

По словам Высоцкого, Украина в сезоне 2022−2023 экспортировала более 30 млн т зерновых, примерно столько же зерна еще остается на хранении в стране.

Как отметили в Минагрополитики, в настоящее время наблюдается определенное снижение цен на с/х продукцию из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.

«Обычно все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция снижения цены также наблюдается относительно пшеницы, ячменя и частично масличных культур. Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос продления предварительного зернового соглашения. Надеемся, что после четкого сигнала о продолжении ее работы будет четкая планировка морских отправлений и цена стабилизируется», — отметил Высоцкий.

Он добавил, что в Босфоре сохраняется очередь судов из-за саботажа российских инспекторов. В среднем в сутки проходит 2,5 судна. Такие задержки влекут за собой дополнительные расходы для украинского АПК.

Высоцкий также назвал несколько критически важных решений для украинского экспорта. Это расширение географии портов. В частности, речь идет о Николаевском порте, который до войны был одним из самых больших по объемам отправлений сельскохозяйственной продукции. Также важно расширение номенклатуры экспорта.

17 ноября 2022 года Украина, ООН и Турция в Стамбуле договорились о продлении Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море еще на 120 дней.