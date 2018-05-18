В МИД заявили о возможном усилении конфликта с Россией после запуска Северного потока-2

Альтернативный путь поставки российского газа в Европу может привести к усилению конфликта между Украиной и Россией после завершения строительства Северного потока-2.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ

"Это действительно вопрос безопасности не только украинской, но и в целом европейской. И если будет построен Северный поток-2, то у нас нет гарантий эскалации конфликта со стороны России никакой, потому что есть альтернативный путь поставки этого газа в Европу. Партнеров Северного потока-2 можно убеждать только совместными усилиями с такими партнерами, как США. Самостоятельно мы уже убеждаем более двух лет этого не делать, и только в последнее время, когда они поняли, что санкции возможны и против европейских компаний, они начали искать возможные компромиссы", - сказала она.

Также Зеркаль добавила, что в конце этого месяца в Брюсселе состоится конференция, на которой премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с главой Нафтогаза Андреем Коболевым представят украинскую газотранспортную систему, чтобы привлечь иностранных инвесторов.

"Это не продажа или ее сдача, речь идет о том, чтобы соответствовать европейским стандартам и чтобы ни у кого не было сомнений в том, как работаетает украинская газотранспортная система. Надежна ли она, может ли выдержать", - подчеркнула замминистра.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

При этом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.