В МИД заявили, что разрешение Германии на строительство Северного потока -2 является техническим

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что решение Германии относительно строительства сухопутного участка Северного потока - 2 было ожидаемым и Украина не могла повлиять него политически.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"Германия приняла техническое решение о строительстве сухопутного участка. Это решение принималось на основании всех документов. Оно было вполне ожидаемым. И политически на это решение невозможно было повлиять", - сказала замминстра МИД.

Также она отметила, что ЕС рассматривает вопрос относительно так называемого третьего энергопакета и третьей газовой директивы, которая касается процедуры функционивания таких Stream, как Nord Stream 2 AG.

"Дискуссия по этому поводу продолжается в ЕС. Она очень тяжелая. Они с одной стороны понимают, что это политический проект. С другой стороны они понимают, что были другие проекты, которые были реализованы без требований требований законодательства ЕС", - сказала Зеркаль.

По ее словам, дискуссия происходит так как хотел бы Газпром и Россия. "Россия сейчас привлекает на свою сторону очень влиятельных политиков. Недавно они приняли консультантом экс-министра финансов Австрии и это очень влиятельная фигура в Австрии, но и во всем ЕС. Они используют все инструменты за которые можно заплатить", - добавила она.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что ранее в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против Северного потока-2 выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Позже законодатели Европейского Союза (ЕС) приняли проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на территории ЕС, в том числе запланированный Северный поток-2.

Вчера, 27 марта, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в немецкой исключительной экономической зоне.