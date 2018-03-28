В МИД рассказали, сколько Газпром платит за невыполнение Стокгольмского арбитража

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что сумма долга российского монополиста компании Газпром перед украинской компанией Нафтогаз ежемесячно увеличивается на полмиллиона из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"С выполнением решения арбитражей ситуация очень простая. Если нет желания самостоятельно выполнять, то есть принудительный инструмент, который будет задействован. Пусть дальше и не выполняют. Во-первых, это порочит их репутацию, а во-вторых увеличивает их долг перед Нафтогазом. Каждый месяц данная сумма увеличивается на полмиллиона ", - сказала Зеркаль.

Также она добавила, что вариант невыполнение решения Стокгольмского арбитража невозможен, поскольку является Нью-Йоркская конвенция, которая предусматривает инструменты в других юрисдикциях. "Газпром является поставщиком газа, а также обладает ценным имуществом как на территории стран ЕС, так и в мире. Остановить выполнение они не могут, они могут обжаловать процедуру, но это не влияет на выполнение", - считает замминистра.

Кроме того, она добавила, что принудительное исполнение решения суда зависит внутренних процедур, поскольку Нафтогаз должен обращаться для получения приказа о принудительном исполнении. "Все зависит от того под которую юрисдикцию пойдет Нафтогаз. Юристы Нафтогаза уже работают над этим вопросом", - сказала она.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпромапо контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Вчера, 27 марта, Нафтогаз и Газпром провели переговоры о расторжении контрактов.