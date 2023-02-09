Удержать производство. Метинвест допускает покупку мини-электростанций для своих предприятий 9 февраля, 17:20 Юрий Рыженков, СЕО Группы Метинвест (Фото:Группа Метинвест)

Группа Метинвест допускает покупку мини-электростанций для своих предприятий. О полной автономности речь не идет.

Холдинг Метинвест допускает возможность приобретения мини-электростанций для своих предприятий.

Об этом заявил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью Liga.net.

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По его словам в компании пока не видят перспектив прекращения ракетных атак со стороны РФ, которые приводят к веерным отключениям электроэнергии.

«Поэтому мы восстанавливаем генерацию, которая у нас есть, и смотрим, какую генерацию мы можем еще дополнительно купить. В частности, — мобильные мини-электростанции», — отметил Рыженков.

В то же время он отметил, что перед Метинвестом нет планов стать полностью автономным, потому что это очень дорого и экономически не оправдано.

«Мы хотим установить возле своих предприятий генерацию, чтобы когда исчезнет в системе электроэнергия, мы могли удержать производство. Чтобы не завалить наши кислородные блоки, наши доменные печи, коллекторы. Чтобы не случилась из-за блекаута техногенная катастрофа», — отметил Рыженков.

По его словам у компании есть своя генерация на 35 МВт — на Запорожстали, на 10 МВт — на Каметстали. Сейчас в Метинвесте рассматривают модульные электростанции на 20 МВт и генераторные установки на 2,5 МВт.

«Одна из них — у Покровской угольной группы. Когда исчезает электроэнергия, нам нужно поднимать из лав наверх людей, поддерживать вентиляцию», — добавил Рыженков.

Стоимость таких электростанций составляет от 800 000 евро до 1 млн евро за мегаватт. Цена зависит от топлива, используемого при производстве электроэнергии и от мощности.

Ранее сообщалось, что группа Метинвест заинтересовалась меткомбинатом в Венгрии, которым владела корпорация ИСД.