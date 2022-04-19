У Ахметова потеряли 17 менеджеров. Метинвест отменил доверенности, выданные руководителям крупнейшего шахтоуправления

19 апреля, 19:38
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Ринат Ахметов, бенефициар ШУ Покровское (Фото:System Capital Management)

Ринат Ахметов, бенефициар ШУ Покровское (Фото:System Capital Management)

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Крупнейший в Украине производитель коксующегося угля ЧАО Шахтоуправление Покровское, входящий в группу Метинвест Рината Ахметова, отменил доверенности, выданные 17 менеджерам предприятия.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, в частности, лишены доверенности Дмитрий Пожидаев, Дмитрий Сотник, Максим Максименко, Оксана Синецкая, Александр Демченко, Антон Бадак, Валерия Пилипец и другие.

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«В компании также издан приказ О запрете каких-либо действий, направленных на осуществление коллаборационной деятельности — на основании статей 237, 238 Гражданского кодекса Украины», — сообщает агентство.

Шахтоуправление Покровское (ранее — Красноармейская-Западная № 1) — крупнейший в Украине производитель коксующегося угля.

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Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО Шахтоуправление Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.

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Акционерами Metinvest являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и группа Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Ринат Ахметов Метинвест Покровск Война России против Украины Коллаборационизм

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