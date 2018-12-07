В МАУ задумались о прекращении рейсов в Тель-Авив из аэропорта Харьков Сегодня, 12:36 82 Цей матеріал також доступний українською Авиакомпания планирует провести переговоры с другими региональными аэропортами Украины о переносе рейса из Тель-Авива Фото: МАУ / Facebook

Авиакомпания МАУ с 16 января 2019 года намерена приостановить как минимум до конца зимней навигации выполнение регулярных рейсов Харьков-Тель-Авив из-за разногласий с аэропортом Харьков.

Об этом сообщил представитель топ-менеджмента украинской авиакомпании на условиях анонимности, пишет портал avianews.com.

"В связи с тем, что в аэропорту Харьков авиакомпании предложили неконкурентную стоимость обслуживания рейсов и стоимость топлива, а также отсутствует прозрачный механизм ценообразования на обслуживание международных рейсов для украинских авиакомпаний, МАУ приняла решение прекратить выполнение международного прямого рейса Харьков - Тель-Авив - Харьков с 16 января 2019 года", - сказал представитель МАУ.

Он также отметил, что авиакомпания планирует провести переговоры с другими региональными аэропортами Украины о переносе рейса из Тель-Авива в один из аэропортов в зависимости от предложенных условий по стоимости топлива и обслуживания воздушных судов.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.