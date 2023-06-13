Акции клуба взлетели вверх. Катарский шейх выиграл схватку за покупку Манчестер Юнайтед — СМИ 13 июня, 17:09 У Манчестер Юнайтед вскоре появится новый владелец (Фото:REUTERS/Молли Дарлингтон)

Катарские СМИ сообщают, что новым владельцем Манчестер Юнайтед станет шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.

Глава Исламского банка Катара шейх Джассим бин Хамад Аль Тани выиграл гонку за покупку футбольного клуба АПЛ Манчестер Юнайтед.

Об этом пишет издание Al Watan, принадлежащая королевской семье Катара.

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Как пишет издание, о соглашении вскоре будет объявлено официально.

Как отмечает агентство Reuters, несмотря на отсутствие официального подтверждения о сделке, акции клуба на бирже в Нью-Йорке подскочили перед открытием торгов на 20%.

По данным британских СМИ, шейх Джассим сделал «пятое и последнее» предложение на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,28 млрд).

В мае этого года сообщалось, что Джасим бен Хамад Аль-Тани улучшил предложение о покупке футбольного клуба АПЛ Манчестер Юнайтед. Тогда же сообщалось, что собственники команды — семья Глейзеров — хотят получить 6 млрд фунтов.

Заявки на покупку Манчестер Юнайтед также подавали глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус.

Главными претендентами на покупку клуба АПЛ считались катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и самый богатый человек Британии сэр Джим Рэтклифф.