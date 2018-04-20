В крупном украинском торговом порту решили построить зерновой терминал

Компания должна построить за 14 месяцев первую очередь объекта мощностью до 1,5 млн т в год

Зерновой терминал планируют построить в Мариупольском морском торговом порту.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Отметим, что все необходимые документы, позволяющие начать работы по строительству первой очереди терминала, подписаны с генеральным подрядчиком – компанией Риола-Модуль ЛТД. По контракту компания должна построить за 14 месяцев первую очередь объекта мощностью до 1,5 млн т в год. Стоимость строительства терминала не уточняется.

Мариупольский морской торговый порт входит в перечень крупнейших портов Украины и расположен на пересечении всех видов транспортных путей. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 17 млн. т грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км. Порт имеет современные терминалы и комплексы.