В крупнейшем украинском морпорту открыли новый зерновой терминал

В полном объеме зерновой терминал заработает уже осенью 2018 года

В морском торговом порту Южный открыли первый пусковой комплекс зернового терминала Cargill и MV Cargo, передает Интерфакс-Украина.

"Этот терминал не только самый крупный инвестиционный проект страны за последние два года - это еще и образец государственно-частного партнерства. Государство в лице Министерства инфраструктуры, взяло на себя обязательство провести дноуглубление, без которого сюда бы не зашло ни одно судно", - заявил совладелец и генеральный директор порта ТИС Андрей Ставницер.

Кроме того, он отметил, что в полном объеме проект заработает уже осенью текущего года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "намного увеличит конкурентоспособность украинской аграрной сферы, сделает еще более привлекательными инвестиции в Украину в любой сфере - в портовую инфраструктуру, машиностроение, судостроение".

Кроме того, новый терминал позволит Украине восстановить свой статус транзитного государства, повысить конкурентоспособность ряда других отраслей, подчеркнул Порошенко.

Зерновой терминал Cargill и MV Cargo в порту Южный имеет проектную мощность 5 млн тонн зерновых в год. Объем инвестиций в его строительство оценивается в $150 млн. Предполагается, что до конца этого года зерновой терминал Cargill и MV Cargo может перевалить 1 млн тонн.

Порт Южный основан в 1978 году, является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал Пивденный, терминал Трансбункер-Юг по перевалке нефтепродуктов, группа ТИС, специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов Бориваж, комплекс по перегрузке и переработке тропических масел Дельта Вилмар СНГ.

Ранее сообщалось, что в порту Южный в Одесской области планируют построить три терминала - контейнерный, зерновой и для сыпучих и генеральных грузов. На реализацию проектов и подведения необходимой инфраструктуры нужно $198 млн.

Напомним, что в августе 2015 года компания Cargill, Администрация морских портов Украины и М.В. Карго подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в порту Южный. Его запуск предварительно был запланирован на 2017 год.

Кроме того, в феврале 2016 года Cargillподписала с М.В. Карго, оперирующей в порту Южный, инвестсоглашение, согласно которому она решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51%-ной доли М.В. Карго.

По их оценкам, перевалочные мощности, а также 16-метровая глубина у причала позволят терминалу обрабатывать до 10% всего украинского экспорта зерновых.

М.В. Карго основано в 2004 году. Его владельцем является компания Neptune Port Holding B.V. (Нидерланды), конечными бенефициарами которой являются Егор Гребенников и Андрей Ставницер.

Cargill Inc. – крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажей зерна, масла, сахара, других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции.