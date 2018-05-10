В Кремле заявили о готовности обсуждать сохранение транзита газа через Украину

Россия не против сохранения газового транзита через Украину и готова к консультациям с Киевом по этому вопросу.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Путин уже говорил, и об этом говорило руководство Газпрома, и руководства министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное, чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано. И мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", - отметил Лавров.

При этом Лавров заявил о важности проекта Северный поток-2, в том числе для Европы.

"Но в том, что Северный поток-2 необходим, никаких сомнений нет. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект", - подчеркнул он.

Кроме того, Лавров напомнил, что протяженность трубы Северного потока-2 будет почти в два раза короче, чем "труба, которая сейчас доходит до Германии" через Украину, и стоимость транзита будет где-то в полтора раза дешевле.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Отметим, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее. Кроме того, с 1 по 5 мая 2018 года Россия резко сократила транзит газа через Украину.

Напомним, что 2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

В конце апреля Газпром изменил маршрут транзита газа через Украину. Теперь транзитный газ из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию Суджа начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года.