В Кремле прокомментировали решение суда в Гааге по искам украинских фирм к РФ

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По словам Пескова, Россия никак не была представлена на этом суде

По словам Пескова, Россия никак не была представлена на этом суде

Россия не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - отметил Песков.

Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна заплатить им компенсацию за аннексию Крыма.

 

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