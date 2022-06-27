У Путина ответили Ахметову. Кремль отреагировал на иск о компенсации за разрушенную Азовсталь 27 июня, 16:52 Ринат Ахметов подал иск против РФ в Европейский суд по права человека (Фото:ФК Шахтер)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал иск украинского бизнесмена Рината Ахметова, поданный против России в Европейский суд по правам человека.

Песков заявил, что Россия вышла из Совета Европы и отказалась исполнять решения ЕСПЧ, сообщает Интерфакс.

«В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал Песков 27 июня.

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Как сообщалось, Ринат Ахметов ранее в тот же день заявил о подаче иска в Европейский суд по правам человека против РФ о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

РФ объявила о выходе из Совета Европы 15 марта. После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

11 июня Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, согласно им, постановления суда, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

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