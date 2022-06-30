В компании Вадима Новинского прокомментировали ракетный обстрел ТЦ Амстор в Кременчуге 30 июня, 13:04 После ракетного удара России торговый центр Амстор — самый большой в Кременчуге — полностью сгорел (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

ТЦ Амстор, уничтоженный российской ракетой, во время воздушной тревоги работал в режиме «на выход». Об этом сообщили в компании Ист Солюшн Групп нардепа Вадима Новинского.

Компания Ист Солюшн Групп ( ИСГ), которая является оператором ТЦ Амтор в Кременчуге, полностью уничтоженного вследствие прямого попадания российской ракеты, вечером 29 июня опубликовала заявление о действиях менеджмента ТЦ.

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«Невинная смерть каждого человека — это огромная трагедия, которая должна влечь за собой ответственность тех, кто это сделал, а не стать поводом для манипуляций», — отмечают в компании.



По данным ИСГ на момент ракетного удара в помещениях ТЦ находилось около тысячи человек — сотрудников, арендаторов и посетителей.

«Количество жертв и пострадавших от ракетного удара по ТЦ могло быть гораздо больше, если бы люди не смогли быстро покинуть помещение, в котором возник пожар. Максимальный эвакуационный поток был обеспечен благодаря, в том числе, открытому центральному входу в помещение ТЦ», — говорят в компании.

Маршруты эвакуации и перемещения посетителей во время воздушной тревоги были размещены в публичных местах ТЦ, а в соответствии с Протоколом заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18.03.2022 № 12, а также рекомендаций Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета, было определено максимально безопасное место в здании ТЦ для посетителей, не желавших покидать здание торгового центра во время воздушной тревоги, и его сотрудников.

«В то же время, ввиду рекомендаций власти и частоты воздушных тревог, руководство ТЦ проинформировало арендаторов, что во время ответных сигналов здание не будет закрываться и двери главного входа торгового центра будут оставаться открытыми для обеспечения максимального эвакуационного потока для тех посетителей, которые изъявят желание покинуть помещение» — подчеркивают в ИСГ.

В компании говорят, что 27 июня 2022 охрана ТЦ Амстор в г. Кременчуг действовала в соответствии с этим: после сигнала «воздушная тревога» торговый центр работал только в режиме «на выход», сотрудники охранной компании помогали посетителям покинуть ТЦ. «Благодаря слаженным действиям всех служб и ответственных лиц масштаб трагедии удалось существенно снизить», — уверены в компании.

28 июня 2022 года ООО ИСГ подано заявление в Национальную полицию Украины о преступлении, совершенном российскими войсками. Все сотрудники ТЦ сотрудничают с компетентными органами.

Единственным бенефициаром Ист Солюшн Групп является народный депутат Украины Вадим Новинский.

В результате российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, 21 человек считается пропавшим без вести, десятки получили ранения.

Ранее стало известно, что в день, когда войска РФ нанесли удар по торговому центру Амстор в Кременчуге, выручка кассовых аппаратов ТЦ составила 2,9 млн. грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев, опровергая ложь агрессоров о якобы неработающем торговом центре.

Сегодня СБУ опубликовала видео попадания ракеты в ТЦ и сообщила подробности запуска ракет.

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