В Кировоградской области будут производить газ из навоза и агроотходов

Агрохолдинг I&U Group построит биогазовую установку мощностью 6 МВт в Кировоградской области стоимостью €15 млн с привлечением кредита от ЕБРР на €13 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.

"Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере €13 млн и льготный кредит Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере €2 млн", – говорится в сообщении ЕБРР.

Это первый проект, который будет поддерживаться в рамках Программы использования сельскохозяйственных отходов в Украине.

По данным пресс-службы, данный проект позволит ежегодно использовать более 60 тыс. тонн жома сахарной свеклы, сократить выбросы CO2 на 24 тыс. тонн. Остатки от производства биогаза будут использоваться в качестве биоудобрений, которые частично заменят собой химические удобрения.

Проект также получит $534,8 тыс. грантовой поддержки от ЕБРР в рамках программы финансирования и передачи технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним и €22,2 тыс. из инвестиционного фонда соседства Европейского Союза.

По информации I&U Group, установка будет расположена на базе завода Новомиргородский сахар. Компания планирует ввести объект в эксплуатацию до декабря 2019 года. Объект сможет работать на свекольном жоме, кукурузном силосе, курином помете, навозе свиней и крупного рогатого скота. В дальнейшем компания планирует увеличить мощность установки.

"6 МВт-ная установка – это всего лишь первая очередь большого проекта. Программа-максимум предусматривает строительство комплекса мощностью 20 МВт", – говорится в сообщении компании.

Агрохолдинг I&U Group (ранее – Агроспецсервис) занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в Кировоградской области. Ее земельный банк составляет 41 тыс. га.