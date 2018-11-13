В Киевском метрополитене появились банковские терминалы

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Также дорабатывается функция записи MetroPass
Фото: facebook/Київський метрополітен

Также дорабатывается функция записи MetroPass

Киевский метрополитен запустил в работу банковские терминалы в кассах станций и теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег.

Об этом сообщается на Facebook-cтранице столичной подземки.

"Период технической настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку жетон выводится из обращения, через терминалы это средство оплаты реализовываться не будет. Также дорабатывается функция записи MetroPass, которая в настоящее время доступна на станции Кловская.

Напомним, что Киевский метрополитен стал 5-м в мире, где можно рассчитаться банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40 млн платежей.

 

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