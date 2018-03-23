В Киевской школе экономики заявили об угрозе закрытия из-за е-декларирования

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Четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку
Фото:hromadske.ua

Четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку

Четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку по украинскому юрлицу из-за не отмены е-деклараций.

Об этом сообщил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей Facebook-странице.

Отметим, что несколько дней назад почетный президент КШЭ заявлял, что из-за работы с образованием и исследованиями по госзакупкам школа попадает под закон о декларировании для НАЗК.

Кроме того, он рассказал, что нежелание подавать декларации связано, в том числе, с техническими и бюрократическими сложностями.

"Чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу. Директору европейского научного института. Профессору американского университета. Да, можно по доверенности, но все равно оригинал паспорта", - пояснил Милованов.

Отметим, что один из директоров КШЭ подал в отставку с 30 марта - за день до дедлайна подачи деклараций. 

Основанная в 1996 году Киевская школа экономики осуществляет образовательную деятельность при поддержке правительства Швеции. Членами совета директоров КШЭ являются экс-посол США в Украине Джон Хербст, ассоциированный глава факультета экономики Университета Дюка (США) Чарльз Беккер, директор Стокгольского университете переходной экономики (SITE)  Торбйорн Беккер, президент Американо-украинского делового совета Морган Уильямс, аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, музыкант Святослав Вакарчук и другие.  

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