В Киевской школе экономики заявили об угрозе закрытия из-за е-декларирования

Четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку по украинскому юрлицу из-за не отмены е-деклараций.

Об этом сообщил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей Facebook-странице.

Отметим, что несколько дней назад почетный президент КШЭ заявлял, что из-за работы с образованием и исследованиями по госзакупкам школа попадает под закон о декларировании для НАЗК.

Кроме того, он рассказал, что нежелание подавать декларации связано, в том числе, с техническими и бюрократическими сложностями.

"Чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу. Директору европейского научного института. Профессору американского университета. Да, можно по доверенности, но все равно оригинал паспорта", - пояснил Милованов.

Отметим, что один из директоров КШЭ подал в отставку с 30 марта - за день до дедлайна подачи деклараций.

Основанная в 1996 году Киевская школа экономики осуществляет образовательную деятельность при поддержке правительства Швеции. Членами совета директоров КШЭ являются экс-посол США в Украине Джон Хербст, ассоциированный глава факультета экономики Университета Дюка (США) Чарльз Беккер, директор Стокгольского университете переходной экономики (SITE) Торбйорн Беккер, президент Американо-украинского делового совета Морган Уильямс, аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, музыкант Святослав Вакарчук и другие.