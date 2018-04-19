В Киеве значительно расширили круг лиц, имеющих право на бесплатные счетчики воды

В общем аудитория льготников на счетчики выросла с почти 3 до 7 тысяч

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную установку счетчиков на воду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение поддержали 63 депутата.

Ранее таким правом пользовались: инвалиды I группы подгруппы "А"; дети-инвалиды подгруппы "А"; одинокие неработающие пенсионеры, которые нуждаются в уходе; инвалиды I группы подгруппы "Б" и инвалиды II группы, а также опекуны несовершеннолетних детей-сирот.

Всего было 2 917 человек, которые могли воспользоваться таким правом.

В будущем к данной категории льготников добавились: многодетные семьи; родители погибшего военнослужащего; вдовы (вдовцы) военнослужащих, ее (его) дети; инвалиды военной службы; участники боевых действий; участники войны; члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны и бойцы-добровольцы.

Власти подсчитали, что с нововведением право на бесплатную установку счетчиков получили по меньшей мере 6 900 человек.

Кроме того, запланирована замена уже имеющихся счетчиков, неисправных либо не поверенных.

Напомним, с августа прошлого года в Украине вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды.

А уже с января в Киеве изменились тарифы на горячее водоснабжение.