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В Киеве запустят продажу электронного билета в транспорте до конца года

Сегодня, 16:32
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Фото пресс-службы Киевпастранс

В столичном транспорте уже установили более 1 тыс. валидаторов

Киевская городская государственная администрация запустит продажу электронного билета для оплаты проезда в коммунальном транспорте в последнюю рабочую неделю года (24-30 декабря 2018-го).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, цитируя заявление зампредседателя Киевгорадминистрации Дмитрий Давтяна в интервью порталу 44.ua.

"Официальная продажа электронной карточки и билетов с QR-кодом для населения начнется на следующей неделе (24-30 декабря)", - отметил Давтян, не уточнив день старта таких продаж.

Он также отметил, что до 30 октября 2019 года продлится тестовый период эксплуатации системы, поскольку в ней еще есть недочеты.

"Я лично тестировал, как работает система, неделю назад. Существенных недостатков не обнаружили, но есть небольшие недочеты – например, пока валидатор не отображает количество поездок на карте, после того, как снимает оплату за первый проезд, - рассказал Давтян. - В течение тестового периода, который будет длиться до 30 октября 2019 года, эксперты как раз и должны выявить и максимально отработать такие моменты".

За это время эксперты должны выявить и устранить недостатки.

Также завершится полная установка и прошивка валидаторов, а все кондукторы смогут пройти обучение.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября в Киеве заявили о начале тестирования системы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Уже завтра. Кличко рассказал, как будет работать электронный билет и где его можно купить

На сегодняшний день в столице установили около 1,2 тыс. валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Мэр Киева пояснил, что е-билет – это специальная проездная карточка, которую в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд.

Купить карты можно будет в кассах метрополитена, Киевпасстранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

"Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен", – отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Теги:   Е-билет Электронный билет Общественный транспорт Транспорт КГГА Киев

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