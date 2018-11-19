В Киеве ужесточили правила размещения рекламы

Киевский городской совет внес изменения в правила благоустройства города, ужесточив правила размещения рекламы.

Об этом написал депутат Киевсовета Андрей Андреев на своей Facebook-странице.

Теперь реклама (в том числе на транспорте коммунальной собственности) должна маркироваться на каркасе и содержать наименования распространителя внешней рекламы: телефон, номер разрешения и срок его действия.

Кроме того, изменены правила демонтажа рекламы. Установлено, что рекламные средства, которые размещены в охранных зонах инженерных конструкций, в случае возникновения аварийной ситуации демонтируются балансодержателем или собственником рекламных конструкций без возмещения убытков.

"Новыми правилами четко определено, что размещение объявлений, наклеек, надписей и т.д. осуществляется только в специально предназначенных местах. Реклама, размещенная на других элементах благоустройства, должна быть убрана владельцем или балансодержателем в течение недели",- отметил депутат.

По его словам, в случае самовольного размещения рекламных средств на номер абонента, указанный в объявлении, будет осуществляться автодозвон с информированием о нарушении правил благоустройства.

"Интервал между набором - несколько минут. Автодозвон будет осуществляться до устранения нарушения и уплаты штрафа (в случае составления протокола об админнарушении)", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев договорился с бизнесом об уменьшении количества рекламы.