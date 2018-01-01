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В Киеве строительный гипермаркет Эпицентр переформатировали в торговый центр

Сегодня, 15:47
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Площадь Эпицентра на ул. Братиславской в Киеве выросла почти в три раза

Фото: Епіцентр К via Facebook

ООО Эпицентр К (Киев) завершило реконструкцию и переформатирование в торговый центр первого магазина сети на ул. Братиславской, 11 в Киеве. 

После проведения работ его торговая площадь увеличилась почти втрое - до 37,2 тыс. кв. м, а количество паркомест на двух парковках вокруг выросла вдвое - до 640, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на  пресс-службу компании.

Сообщается также, что после реконстукции было создано 652 новых рабочих места.

"В обновленном ТЦ появились новые концептуальные магазины, салоны и галереи. Среди крупнейших отделов ТЦ Эпицентр на Братиславской: Сад и огород – 8,15 тыс. кв. м, магазин детских товаров Эпик – 2,3 тыс. кв. м, Милитари - 593 кв. м и изделия из металла – 5,4 тыс. кв. м", - сообщили в компании.

В торговом центре также открылся новый мультибрендовый магазин спорттоваров сети Intersport.

ООО Эпицентр К было создано в 2003 году, его первый гипермаркет на ул. Братиславской, 11 в Киеве открылся в декабре того же года. Сейчас сеть насчитывает 50 торговых объектов в разных регионах Украины.

Генеральный директор ООО Эпицентр К Петр Михайлишин сообщал, что товарооборот сетей гипермаркетов Эпицентр и Новая линия, управлением которыми занимается группа компаний Эпицентр К, за 2017 год составил 42 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на 15 ноября 2018 года, участниками ООО Эпицентр К являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО Эпицентр К составляет 158,6 млн грн. Его руководителем числится Петр Михайлишин.

Напомним, в августе 2018 года сообщалось о планах Эпицентра К открыть несколько новых магазинов в разных регионах Украины

Теги:   Эпицентр Гипермаркет Киев

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