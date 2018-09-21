В Киеве собрались повысить тариф на холодную воду

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению может вырасти до 19,6 грн

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению холодной воды в Киеве до конца 2018 года может вырасти до 19,6 грн или на 17,2% за 1 куб. м.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

"В соответствии с проектом постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,5 грн за куб.м.", - говорится в сообщении.

Причиной поднятия тарифа назвали рост стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.

Отметим, что сейчас тариф составляет 16,7 грн.

Напомним, в июне НКРЭКУ установила для Киевводоканала новые тарифы.

Киевводоканал создан в 2001 году путем преобразования одноименного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, и предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения.

Киевводоканал обслуживает более 4 тыс. км водопроводных сетей в столице. Проектная мощность хозяйственно-питьевого водопровода столицы - 2,1 млн куб. м/сутки, среднесуточная подача воды потребителям - 0,9 млн куб. м/сутки.