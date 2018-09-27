В Киеве появится таможенный пункт для поезда "четырех столиц"

0 комментировать
Таможенники будут проверять документы во время движения поезда
Фото: intercity.kiev.ua

Таможенники будут проверять документы во время движения поезда

На вокзале станции Киев-Пассажирский завершается обустройство специального пункта для таможенного контроля пассажиров, которые будут путешествовать поездом четырех столиц Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Так, на Центральном железнодорожном вокзале уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров поезда.

В частности, выход на первый путь вокзала оснащен специальным пунктом для таможенников. Пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда.

Новый международный поезд Укрзализныци отправится в первый рейс уже в ближайшую пятницу, 28 сентября.

Продажа билетов стартовал с 30 августа. Билет в вагоне купе из Киева в Ригу будут стоить 2 219,11 грн, СВ - 4 428,17 грн. Из Киева в Вильнюс в вагоне купе билет обойдется в 1 640,62 грн, СВ - 3 271,78 грн. Купейные билеты из Киева в Минск будут стоить 1 853,98 грн, СВ - 3 574,69 грн.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове