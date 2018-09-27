В Киеве появится таможенный пункт для поезда "четырех столиц"

Таможенники будут проверять документы во время движения поезда

На вокзале станции Киев-Пассажирский завершается обустройство специального пункта для таможенного контроля пассажиров, которые будут путешествовать поездом четырех столиц Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Так, на Центральном железнодорожном вокзале уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров поезда.

В частности, выход на первый путь вокзала оснащен специальным пунктом для таможенников. Пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда.

Новый международный поезд Укрзализныци отправится в первый рейс уже в ближайшую пятницу, 28 сентября.

Продажа билетов стартовал с 30 августа. Билет в вагоне купе из Киева в Ригу будут стоить 2 219,11 грн, СВ - 4 428,17 грн. Из Киева в Вильнюс в вагоне купе билет обойдется в 1 640,62 грн, СВ - 3 271,78 грн. Купейные билеты из Киева в Минск будут стоить 1 853,98 грн, СВ - 3 574,69 грн.