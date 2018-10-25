В Киеве анонсировали открытие центра сбора польских трамваев

Польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna (Pesa) откроет в Киеве сервисный центр сборки трамваев уже в ноябре этого года.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в интервью Чесно.
"Недели через две мы планируем открыть сервисный центр Pesa. Там будет проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. Сейчас как раз приезжает первый трамвай, который уже будет собран в Киеве", - рассказал он.
Давтян отметил, что раньше были проблемы с запуском цеха в Киеве, и задача КГГА заключается в том, чтобы польская компания впоследствии открыла полноценное производство, возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины.
Год назад мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что договорился с руководством Pesa об открытии в столице завода - сначала крупноузловой сборки, а затем и полного цикла.
Pesa - польский концерн, специализирующийся на производстве поездов, вагонов, трамваев и их модернизации. Старейший производитель железнодорожных составов в Польше, основанный в 1851 году. Штаб-квартира и основное производство находится в городе Быдгощ. 92% акций компании находятся в руках частных инвесторов.
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