В КГГА рассказали, как избежать доначислений за газ при отсутствии горячей воды

В КГГА отметили, что при отсутствии горячего водоснабжения идет доначисление за газ

Киевская городская государственная администрация (КГГА) рекомендуют киевлянам устанавливать газовые счетчики во избежание дополнительных начислений за газ из-за отсутствия горячей воды.

Об этом во время брифинга 23 октября заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, существует законодательная норма, которая говорит: при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди догревают воду, пользуясь газовой плитой и идет доначисление за газ. Это происходит каждый год. И изменить эту норму КГГА не может, добавил Пантелеев.

"Чтобы решить вопрос в дальнейшем, единственный правильный рецепт – это учет квартиры", – сказал заместитель председателя КГГА

По данным КГГА, 316 тысяч столичных квартир не имеют счетчиков.

Также Пантелеев отметил, что установить счетчики до конца 2021 года по программе, утвержденной НКРЕКП, должен Киевгаз.

Напомним, что Киевгаз в платежках для жителей столицы доначислил плату за все месяцы отсутствия горячей воды.