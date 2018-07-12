В КГГА окончательно одобрили повышение тарифов на проезд с 14 июля

Новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке будут установлены с 14 июля 2018 года.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации (КГГА) подписано.

Так, согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет будет стоить 8,00 грн.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Отметим, что количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена ​​в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которых истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами запалатят за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченной.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, Киевский метрополитен вводится новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Льготы на проезд в общественном транспорте сохранено для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения, говорится в распоряжении.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.

Кроме того, до конца июля 2018 пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, предварительно приобретенными по предварительной стоимости жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты. К концу июля 2018 пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу.

С 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, что в 2017 году стоимость проезда в общественном транспорте Киева такде поднимали.