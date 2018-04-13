В Харькове владелицу Mercedes на литовских номерах оштрафовали почти на 1,8 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) оштрафовала харьковчанку Анну Кривуц почти на 1,8 млн грн за пользование автомобилем с иностранной регистрацией (с литовскими номерами) без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей.

Об этом говорится в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, передают Українськi Новини.

В документе отмечается, что в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме "временный ввоз".

Также отмечается, что в ноябре 2017 года в Управление ГФС в Харьковской области поступило письмо Управления патрульной полиции в Харькове, в котором сообщалось о фактах систематического пользования гражданкой Кривуц автомобилем Mercedes-Benz CLK 320 с еврономерами.

Напомним, что в конце июля Высший административный суд Киева вынес первое решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Штраф составил 420 тыс. грн.

В ноябре суд привлек к административной ответственности и наложил штраф в сумме более 3,38 млн грн на гражданина Украины, ввезшего зарегистрированный в Литве автомобиль Mercedes-Benz в режиме "временного ввоза" без уплаты таможенных платежей.

Правительство заявляло, что готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Позже глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

А в начале октября Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

Позже стало известно, что Малиновский районный суд Одессы встал на сторону водителя автомобиля BMW 320D с польскими номерами, и отменил постановление о привлечении его к ответственности за нарушение таможенных правил и штрафе более 500 тыс. грн.