Льготы отменят, насколько это критично. В каких условиях и за чей счет проживают украинские беженцы в Польше — опрос, инфографика 15 ноября, 17:09 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Правительство Польши предупредило об инициативе снять льготы с украинских беженцев, проживающих на средства государства. С января 2023 года планируется введение 100% платы за проживание в пансионатах, санаториях, общежитиях и разного типа центрах.

Если правительственную инициативу поддержат, она коснется всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение 3-х месяцев и не снимут квартиры. Такая инициатива, по мнению правительства, будет мотивировать беженцев как можно быстрее приступить к работе в Польше и снимать жилье за свой счет.

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В то же время аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal исследовал, в каком типе жилья и за чей счет проживают украинцы*.

Согласно его результатам, 52% украинцев живут в квартирах, 18% в общежитиях или хостелах. В частных домах поселилось 10% респондентов, столько же опрашиваемых приютили поляки в своем жилье. В пансионатах или на базах отдыха проживают 6%, а в гостиницах — всего 4% респондентов.

Инфографика: Gremi Personal

В то же время, аналитики поинтересовались у респондентов, кто платит за их жилье.

58% опрошенных снимают жилье за свой счет, 22% обеспечивают жильем работодатели. 10% респондентов говорят, что их приютили поляки в своем жилье, которым правительство платит компенсацию за каждого беженца в рамках госпрограммы. 5% живут на средства государства и 5% за счет помощи благотворительных организаций.

Кроме того, 76% респондентов сообщили, что их устраивают условия проживания, а 24% планируют их изменить в ближайшее время.

«Несмотря на то, что Польша создала больше государственных программ для проживания беженцев среди всех европейских стран, мы видим, что абсолютное большинство украинцев решает жилищные вопросы за свой счет. Однако наиболее выгодный вариант — проживание за средства предприятия. Польские работодатели конкурируют между собой за украинцев, поэтому пытаются создать комфортные условия для работников Даже если это хостел или общежитие, в большинстве случаев такое жилье имеет должное качество», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

*Опрос проводился в течение первой половины ноября методом электронного анкетирования, в котором приняли участие 1700 украинцев, находящихся в разных регионах Польши.

