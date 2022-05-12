Не только Евросоюз. В каких странах чаще всего ищут работу украинцы во время войны и сколько им платят 12 мая, 19:05 Цей матеріал також доступний українською В каких странах чаще всего ищут работу украинцы во время войны (Фото:pexels / Pixabay)

Наибольшим интересом пользуются вакансии в Доминиканской Республике, чаще всего работу за границей ищут жители Западной Украины, а больше всего платят в Австралии.

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Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом OLX Работа, украинцы чаще всего отзываются на вакансии в категории Работа за рубежом в странах Европы и Ближнего Востока.

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«Общий интерес соискателей сервиса к работе за границей ярко виден по спросу на предложения от работодателей из Польши, Германии, Израиля, Великобритании и Чехии. Именно из этих стран на платформе размещено больше всего вакансий для украинцев», — заявили в аналитическом отделе компании.

В компании напомнили, что в Евросоюзе максимально упростили возможность приема украинцев. В рамках Директивы ЕС 2001/55 граждане имеют право на временную защиту без длительных бюрократических процедур. Этот статус среди прочего предоставляет доступ к легальному трудоустройству.

Помимо Евросоюза упрощенный въезд для украинцев доступен в Великобритании, Израиле, Ирландии, ОАЭ и Японии. Компания исследовала, какие из доступных для трудоустройства стран сейчас выбирают украинцы.

Где хотят работать украинцы?

Чаще всего пользователи OLX Работа отзываются на вакансии в категории Работа за рубежом в странах Европы и Ближнего Востока.

Однако при выборе страны временного пребывания следует учесть и конкуренцию за предложения. Самая высокая активность по количеству отзывов на одну вакансию в таких странах:

— Доминиканская республика — 23 отзыва;

— Норвегия — 11 отзывов;

— Швеция — 8 отзывов;

— Швейцария — 6 отзывов;

— Финляндия — 4 отзыва.

В разных странах особенности получения временной защиты могут отличаться. Поэтому OLX Работа собрала данные о количестве вакансий в популярных среди украинцев странах и юридические советы по регистрации в каждой из них.

Польша

Страна является лидером по количеству переселенцев из Украины. Так, по состоянию на начало мая в базе данных PESEL (польский идентификационный номер) уже зарегистрировано 400 тыс. украинцев трудоспособного возраста. Соискатели, по данным OLX, могут рассчитывать на среднюю заработную плату почти в 4 900 злотых (33тыс. грн).

Особенности регистрации: происходит во время въезда на польском пограничном пункте или в местной администрации уже по прибытию. В Польше можно трудоустроиться без дополнительных документов и находиться на территории страны до 18 месяцев.

Германия

Число украинских переселенцев составляет 280 тыс. человек. В среднем кандидатам предлагают плату в 1640 евро/месяц.

Особенности регистрации: переселенцы, не имеющие визы на кратковременное пребывание, могут получить вид на жительство в течение 90 дней после прибытия, подав соответствующее заявление в иностранное представительство по месту жительства. Документ позволяет проживать в стране в течение года с возможностью продления еще на 2 года, а также дает право на помощь от Агентства по трудоустройству.

Израиль

В стране более сложная процедура приема украинцев, чем в ЕС, так что большого наплыва украинцев после начала военной агрессии РФ не наблюдается. Уровень средней заработной платы в 85 тыс. грн (около 9 630 шекелей) делает страну привлекательной среди соискателей.

Особенности регистрации: для трудоустройства необходима рабочая виза. Ее владельцы имеют право пригласить в страну членов своих семей, которые могут находиться в Израиле до 90 дней в статусе туристов.

Великобритания

Страна не является членом Евросоюза, поэтому Директива ЕС на нее не распространяется. Однако высокий уровень средней заработной платы (75 тыс. грн или 2 тыс. фунтов стерлингов) мотивирует украинцев откликаться на вакансии в Британии.

Особенности регистрации: 1) для того чтобы получить убежище при наличии родственников внутри страны, необходимо еще до въезда в Великобританию получить визу; 2) попасть в страну без визы и с возможностью трудоустройства можно, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, который согласится бесплатно предоставить украинцу жилье на 6 месяцев.

Чехия

Страна приняла больше всего украинцев по соотношению к численности собственного населения. На 11 млн чехов в начале мая приходится 320 тыс. переселенцев. Средняя плата, которую работодатели предлагают кандидатам из Украины составляет 40 тыс. грн (31 725 крон).

Особенности регистрации: с 21 марта переселенцы из Украины могут работать в Чехии без получения разрешения. Украинцы, имеющие шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Где украинцам платят больше всего?

Среди стран, в которых украинцы могут получать высокую заработную плату, только одно государство входит в топ самых популярных стран по количеству переселенцев.

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Фото: OLX

«Наиболее активно на зарубежные вакансии откликаются соискатели во Львовской и Ивано-Франковской области, где присутствует высокая конкуренция из-за насыщенности рынка внутренне перемещенными украинцами. Также среди лидеров — Киевская, Одесская и Днепропетровская области. В то же время, после освобождения севера страны от войск врага, украинцы начали постепенно возвращаться домой. При этом социологические опросы свидетельствуют, что нынешняя волна миграции, в том числе трудовой, носит временный характер. Так, по данным социологической группы „Рейтинг“ более половины тех, кто покинул Украину из-за войны, планируют в ближайшее время или чуть позже вернуться домой. Еще более 40% собираются возвращаться после завершения войны» — рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.



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