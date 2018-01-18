В Кабмине задумались о подготовке рабочих по немецким стандартам

Украина рассмотрит возможность подготовки производственных кадров по востребованным специальностям по немецким стандартам.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"По предложению немецкой стороны, в повестку дня двусторонних отношений внесены вопросы содействия подготовке производственных кадров в Украине – по наиболее востребованным специальностям по немецким стандартам", – сказано в сообщении.
Отметим, что Германия входит в пятерку крупнейших инвесторов Украины, причем две трети капитала, вложенного немецкими компаниями, вложены в промышленные проекты.
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