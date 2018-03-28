В Кабмине решили, что делать с долгами на рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о погашении задолженности на оптовом рынке электрической энергии для перехода на новую модель рынка.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 марта, передает Интерфакс-Украина.

"О чем мы договорились – то, что мы убираем любые требования, касающиеся компенсации погашения задолженности за счет бюджета … А также мы договорились, что при признании подтвержденной задолженности, требующей погашения, нужно также будет учесть кредиторскую задолженность, погашенную ранее по решениям правительства прошлых лет", - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Также отмечается, что документ принят с доработкой секретариатом Кабмина в течение трех дней.

Напомним, что урегулирование долгов является необходимым условием для перехода к новому рынку электроэнергии.

Как сообщают СМИ ссылаясь на закон О рынке электрической энергии, в 2019 году предполагается переход на новую модель рынка электроэнергии. Новый рынок "на сутки вперед" и внутреннесуточный рынок функционально являются биржей, на которой определяется цена на электроэнергию по принципу маржинального ценообразования на основе баланса совокупного спроса и предложения.

Кроме того, новая модель рынка предполагает ликвидацию госпредприятия Энергорынок и создание товарной биржи.