В Кабмине подтвердили выход на рынок Украины двух крупных ритейлеров в 2018 году

Шведские бренды уже в этом году выйдут на рынок Украины

Известные шведские бренды IKEA и H&M уже в этом году выйдут на рынок Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Урядовый портал.

"Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, желающих расширить свой бизнес. Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины", - сказала она.

Кроме того, она добавила, что за последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% в сравнении с 2016 годом и составил $510,9 млн.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.

Ранее сообщалось, что IKEA намерена выйти на украинский рынок. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

Также сообщалось, что ІКЕА заинтересована в сотрудничестве с украинскими поставщиками деревянной мебели и комплектующих к ней.

Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.

В конце апреля, в Кабмине заявили о планах создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода IKEA на рынок страны.

Напомним, H&M делает уже вторую попытку выйти на украинский рынок. Первую шведский ритейлер предпринял в 2014 году, заключив договор с ТЦ Respublika, но еще на этапе согласования документов сделку заморозили.

В конце прошлого года сообщалось, что H&M заинтересовался украинским рынком.

Позже источники НВ Бизнес подтверждали приход H&M в Украину.

Осенью 2017 года H&M подписала контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева. А январе этого года, H&M начал подготовку к открытию магазина в Украине.

Шведская Hennes&Mauritz AB (развивает сеть H&M) - одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 4135 магазинов в 62 странах мира. По данным отчетности компании с 1 декабря 2016 года по 31 мая 2017 года, продажи за шесть месяцев составили 114 млрд шведских крон ($12,5 млрд), что на 9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%).