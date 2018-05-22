В Кабмине объявили о запуске первой ТЭС на биомассе с июля

В Каменце-Подольском завершают строительство первой в Украине и пятой в мире теплоэлектростанции ​​на биомассе мощностью почти 45 МВт с комбинированным производством тепловой и электрической энергии твердотопливными и газовыми котлами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

С 15 июня начнется тестирование станции ​​и уже 3 июля планируется официальное открытие и ввод в эксплуатацию объекта.

Отмечается, что ТЭС оснащена уникальной турбиной с модулем ОRС (Organic Rankine Cycle - органический цикл Ренкина). Как биомассу она будет использовать отходы сельского и лесного хозяйства: в основном солому, кукурузу и щепу.

Строительство комплекса началось еще в 2015 году. Стоимость проекта - $9,6 млн. Средства предоставил Всемирный банк в кредит под 0,01% годовых. Над строительством объекта работают специалисты из 9 стран Европы. По оценкам экспертов, окупаемость проекта - 5 лет.

По данным предприятия Гортепловодэнергия, после внедрения ТЭС на биомассе город ожидает уменьшения потребления газа на 15,5 млн м3 на сумму около 115 млн грн в год.