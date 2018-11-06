В Японии создали первый в мире банкомат с искусственным интеллектом

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. Терминал планируют начать использовать в апреле 2019 году
Фото: pixabay/mrganso

. Терминал планируют начать использовать в апреле 2019 году

В Японии выпустили первый в мире банкомат, который способен распознать и предотвратить мошенничество.

Об этом сообщает The Mainichi.

Терминал в случае возникновения подозрений может попросить клиента прервать телефонный разговор, снять солнцезащитные очки или маску. Если человек не последует рекомендациям, транзакция может быть отменена.

Также система, которая использует технологию искусственного интеллекта, оснащена несколькими видеокамерами.

Банкомат уже протестировали в префектуре Айти. Терминал планируют начать использовать в апреле 2019 году.

Напомним, что по данным Агентства национальной полиции финансовые потери, связанные с так мошенничеством с оплатой денежных переводов, по-прежнему остаются высокими в Японии. Так, в первой половине 2018 года общая сумму убытков от мошенников составила около 1,07 млрд иен ($9,5 млн).

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