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В итальянской компании признали поставки оборудования для винзавода в оккупированном Крыму

Вчера, 23:06
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На крымском заводе Золотая Балка установили итальянское оборудование

Фото: Золотая Балка

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для нового винодельческого завода Золотая Балка в оккупированном Россией Крыму, сообщает Крым.Реалии.

В оккупированном Севастополе 12 декабря запустили новый завод по производству вин Золотая Балка. Представители предприятия утверждают, что на заводе установлено итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani.

Представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси сообщил, что компания подписала контракт на поставку машины для мойки, наполнения и закупоривания бутылок с "россиянами", а где оборудование установили - их не касается.

"Контракт подписан с Россией, агрофирма Золотая Балка – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с Золотой Балкой с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией", - сказал Карасси.

При этом представитель итальянской компании назвал Крым "благоприятным регионом для ведения бизнеса", а на вопрос о санкциях отказался отвечать.

В компании Gortani опровергла факт сотрудничества с крымским заводом. Компании Innotec или Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о возможном нарушении санкций.

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Теги:   Санкции рф Италия Крым Россия

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