Более чем на 70 млн евро. В Италии арестовали имущество российского олигарха Березкина и экс-руководителя Роснефти 4 октября, 10:38 Бывший руководитель российского энергетического гиганта Роснефть Эдуард Худайнатов, фигурант санкционного списка ЕС (Фото:100biografiy.ru)

Финансовая полиция Италии арестовала имущество двух российских олигархов: бывшего руководителя Роснефти и главы российской группы прямых инвестиций Esn Григория Березкина.

Об этом сообщает Reuters.



Издание сообщает, что правоохранители арестовали имущество Эдуарда Худайнатова, бывшего руководителя российского энергетического гиганта Роснефти: особняк на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, виллу Альтачиара, а также недвижимость и автомобиль в Риме.

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Худайнатов попал в список санкций ЕС после вторжения России в Украину. Его активы оцениваются примерно в 57 миллионов евро.

Также полиция заморозила имущество Григория Березкина, главы и российской группы прямых инвестиций Esn. Под арест попало комплексное имущество в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 миллионов евро.

Напомним, общая стоимость конфискованных активов в Италии у российских олигархов составляет уже более 1,7 млрд. евро.