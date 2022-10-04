Более чем на 70 млн евро. В Италии арестовали имущество российского олигарха Березкина и экс-руководителя Роснефти

4 октября, 10:38
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Бывший руководитель российского энергетического гиганта Роснефть Эдуард Худайнатов, фигурант санкционного списка ЕС (Фото:100biografiy.ru)

Бывший руководитель российского энергетического гиганта Роснефть Эдуард Худайнатов, фигурант санкционного списка ЕС (Фото:100biografiy.ru)

Финансовая полиция Италии арестовала имущество двух российских олигархов: бывшего руководителя Роснефти и главы российской группы прямых инвестиций Esn Григория Березкина.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание сообщает, что правоохранители арестовали имущество Эдуарда Худайнатова, бывшего руководителя российского энергетического гиганта Роснефти: особняк на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, виллу Альтачиара, а также недвижимость и автомобиль в Риме.

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Худайнатов попал в список санкций ЕС после вторжения России в Украину. Его активы оцениваются примерно в 57 миллионов евро.

Также полиция заморозила имущество Григория Березкина, главы и российской группы прямых инвестиций Esn. Под арест попало комплексное имущество в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 миллионов евро.

Напомним, общая стоимость конфискованных активов в Италии у российских олигархов составляет уже более 1,7 млрд. евро.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Роснефть Санкции против России Санкции Запада Санкции Война России против Украины

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