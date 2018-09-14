В IKEA рассказали, каким будет первый магазин в Украине

Ассортимент в украинском магазине будет включать продукцию, которую компания продает в других странах

Площадь первого украинского магазина крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома – шведской компании IKEA составит около 6 тыс. кв. м, а ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

Об этом заявил исполнительный директор компании IKEA Юго-Восточная Европа Стефан Вановербеке в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Магазин будет разделен на локации, мы называем их room set – это подобие комнат, где мы показываем решения для дома. Также дополнительно будет концепция решений для небольших домохозяйств. Будут все компоненты, мы соберем максимальное количество продукции, чтобы обеспечить полный и лучший опыт для покупателя", – отметил он.

По его словам, ассортимент в украинском магазине будет включать продукцию, которую компания продает в других странах. Компания намерена развивать торговые точки, которые будут меньше по площади, чем традиционные для IKEA.

"Идея построить один большой торговый центр в одной части города уже не работает. К примеру, жителям Левого берега столицы, чтобы добраться до магазина на Правом, придется потратить 1-2 часа, это не так уж доступно получается. Поэтому сначала это будет центр города, позже, возможно, добавим заведение питания, и далее, вероятно, будем развивать концепцию меньших торговых точек в менее доступных местах в районах", – объяснил Вановербеке.

В то же время, по его словам, компания не исключает увеличение торговых площадей в Украине.

"Наши коллеги анализировали рынок больших торговых центров. И, действительно, в Украине по сравнению со странами Западной Европы есть возможность увеличения площадей ІКЕА. Наши наработки с большими торговыми центрами более характерны для таких стран, как Китай. Но мы все еще это анализируем для Украины, посмотрим, как будет развиваться рынок", – рассказал исполнительный директор IKEA.

Ранее компания сообщила, что откроет свой первый магазин в Украине летом 2019 года в киевском в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа 2018 года ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 года по август 2017 года составили €38,3 млрд, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владельцем бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском.